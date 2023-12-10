عضو تنسيقية الأحزاب: الإقبال في الانتخابات فاق التوقعات.. والأرقام ستكون تاريخية

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإقبال في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية فاق التوقعات، حيث أنه من المعتاد أن لا يشهد أول يوم زخمًا كبيرًا ولكن اليوم الوضع مختلف، والأرقام ستكون تاريخية ومفاجأة.

وقال خلال حواره ببرنامج "اهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي محمد أبو طالب، نحن أمام مشهد انتخابي محترم، وهناك حالة من السعادة، وخاصة أن الإقبال كبير جدًا، والهيئة الوطنية أعلنت مد عمل اللجان لم هم متواجدين داخل اللجان.

وشدد على أن الجميع من المصريين يسعى لأن يشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي، بما يعكس الوعي الكبير للمواطن المصري، وهناك دعم شعبي للرئيس القادم، حتى يستطيع اتخاذ قرارات من شانها حماية الأمن القومي المصري.