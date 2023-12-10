حملة عبد السند يمامة تشيد بالانتخابات الرئاسية: التصويت بسلاسة دون أي شكاوى

أشاد عصام الصباحي، رئيس حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، باليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، مشددًا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كل سبل الراحة للناخبين، وكان التصويت فيه سلاسة وسهولة.

وقال خلال حواره ببرنامج "اهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي محمد أبو طالب، إن تقييم اليوم الأول جيد جدًا، من ناحية العدد، والحضور، وحجم التصويت، لافتا إلى أن اليوم الثاني- غدا- سيشهد حضورًا أكبر، والثالث من المتوقع أن يشهد زحامًا شديدًا.

وواصل:" نحن أمام نقاط إيجابية، في ظل وجود 3 مرشحين حزبيين.. فعدد المرشحين، وحجم التنافسية؛ سيفتح المزيد من التعددية الحزبية.. وهذه الانتخابات تجربة جيدة جدًا".

وتابع عصام الصباحي، رئيس حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة،: "لا يوجد أي شكاوى أو ملاحظات خارقة للانتخابات.. ولكن بعض الأحزاب بتشغل الأغاني.. وربما لا يكون اختراقا للصمت الانتخابي.. بل عرسا ديمقراطيا.. وبالتالي لا يوجد أي خرق للعملية الانتخابية".