حملة فريد زهران: اليوم الأول لانتخابات الرئاسة يليق بكل المصريين

أشاد الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، بالمشهد الانتخابي في اليوم الأول، مؤكدا أنه شديد الاحترافية والمصريون أثبتوا أنهم أمام استحقاق حقيقي وحريصون على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي محمد أبو طالب، :"وجدنا بعض الخروقات الطفيفية ولكنها لا تفسد العملية الانتخابية".

أشار إلى ان الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور كبير وهام ، حيث خصصت أماكن لذوي الهمم ، مضيفًا ان مصر تتجه للأفضل خلال الفترة القادمة، معقبًا:" اليوم الأول من انتخابات الرئاسة يليق بكل المصريين وباسم وحجم الوطن، والانتخابات الرئاسية في أيدي أمينة بفضل الوطنية للانتخابات".