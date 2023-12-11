بالبيجاما.. هلا السعيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هلا السعيد جمهورها صورة من داخل منزلها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهرت هلا السعيد بإطلالة ناعمة ترتدى بيجاما ستان باللون “البينك” وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون في العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى في العمل.