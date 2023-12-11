الكهرباء: 59693.43 ميجاوات إجمالى القدرات المركبة لمحطات التوليد

تعتمد مصر على مصادر متنوعة لإنتاج الطاقة، حيث يبلغ إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء في جمهورية مصر العربية 59693.43 ميجاوات.

ويبلغ إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء من الوقود الأحفورى (غاز -مازوت -سولار ) 53304.18 ميجاوات .

كما بلغ إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء من المحطات الكهرومائية 2831.68 ميجاوات ، فيما بلغ إجمالى القدرات المركبة لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 1674.00ميجاوات ، ومن طاقة الرياح 1883.57 ميجاوت.



و تعمل الدولة المصرية على تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك لتحقيق الاستدامة من الطاقة الكهربائية، والحد من انقطاعات التيار الكهربي.

وفي سبيل ذلك اتُخذت عدة إجراءات مثل :



١- قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس إنيرجي جلوبال" من خلال موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع لتقييم تشغيل الوحدات الغازية (عدد ٨ وحدات قدرة الوحدة الواحدة ٤٠٠ ميجاوات) بمحطة توليد كهرباء البرلس، وذلك للعمل بخليط الغاز الطبيعي والهيدروجين، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.

٢- زيادة القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح وذلك من خلال الحاق بعض المحطات الجديدة للعمل خلال عام ٢٠٢٣ .

٣- التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء باعتبارها مصدر متجدد ومستدام، كما تعتبر الطاقة الشمسية نظيفة وغير ملوثة حيث لا تنتج أية انبعاثات ضارة للهواء أو البيئة، كما أن استخدام الألواح الشمسية يعتبر مصدر موفر وأقل تكلفة.



