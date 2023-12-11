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"إكسترا نيوز": توافد كبير على اللجان بالجيزة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

شيرين مجدين، مراسلة
شيرين مجدين، مراسلة "إكسترا نيوز"

قالت شيرين مجدين، مراسلة "إكسترا نيوز" من الجيزة، إن هناك توافدا كبيرا من المواطنين قبل فتح أبواب الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وأضافت مجدين، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن مدرسة الصفا والمروة بمحافظة الجيزة، تضم 13 لجنة فرعية، لاقتة إلى أنها تشهد إقبالا متزايدا وزحاما كلما اقترب الوقت من بدء فتح باب الاقتراع لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تضمنت الطرق الصحيحة لغلق باب التصويت فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وتتمثل الإجراءات الختامية لليوم الأول فى الآتي:
1-انتهاء التصويت في التاسعة مساء :
• لا يجوز غلق اللجنة الفرعية قبل التاسعة مساءً حتى لو لم يكن هناك ناخبون داخل جمعية الانتخاب وينطبق ذلك في حالة صدور قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بمد العمل باللجان الفرعية.
2-غلق الصندوق :
• يقوم رئيس اللجنة بغلق فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي بداخله، وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.
• يُسمح لوكلاء ومندوبي المرشحين والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل للقفل البلاستيكي.
3-مراجعة أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم :
• يقوم رئيس اللجنة بحصر عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشف الناخبين نموذج رقم 11 انتخابات رئاسية، ويثبت ذلك كله بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.
4-الانتهاء من تحرير محضر إجراءات اليوم الأول نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية :
بعض البيانات التي يجب التأكد من إثباتها :
• ميعاد فتح وغلق اللجنة.
• أسماء أمناء اللجنة ومن تواجد من وكلاء أو مندوبي المرشحين .
• أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعد حصر التوقيعات في كشف الناخبين شاملاً عدد رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الذين أدلوا بأصواتهم وكذلك عدد رئيس وأعضاء اللجنة العامة ولجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية الذين أدلوا بأصواتهم إن وجد.
• توقيع وكيل أو مندوب كل مرشح من الحاضرين أمام اللجنة على جميع صفحات المحضر.
• ما ضبط من حالات مخالفة القانون، والإجراء الذي اتخذ حيالها.
• أي ملاحظات أخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة إثباتها بالمحضر. 
5-غلق مقر اللجنة، أو مقر حفظ صندوق الاقتراع :
• يقوم رئيس اللجنة في حضور من تواجد من وكلاء ومندوبي كل مرشح والمتابعين والمسئول عن قوات التأمين بغلق مقر اللجنة الفرعية، أو مقر حفظ صندوق (صناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل، أو قفل عادى يجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، أو كليهما معا. 
• ويثبت كل ذلك بمحضر إجراءات غلق مقر حفظ صندوق الاقتراع في اليوم الأول نموذج رقم 17 انتخابات رئاسية، ويوقع رئيس اللجنة وأمينها ومن تواجد من ممثلى المرشحين، ومسؤول التأمين على المحضر المشار إليه.

الجيزة إكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية الانتخابات فتح باب الاقتراع

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