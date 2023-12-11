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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحركة الوطنية: الحضور الطاغي أمام اللجان يؤكد أن مصر عصية على أهل الشر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال النائب عبد الإله عبد الحميد الأمين العام المساعد وامين التنظيم لحزب الحركة الوطنية المصرية إن الكثافة الجماهيرية في الانتخابات الرئاسية انعكاس واضح لوعي الشعب وبالاخص ما نراه من حضور طاغي  فى المناطق الشعبية بالقاهرة ومن جميع الأعمار حيث يتزاحم الناخبون من جميع الأعمار للإدلاء بصوتهم الانتخابي في مشهد تاريخي يؤكد وعي وحضارة هذا الشعب العظيم صاحب الفضل علينا جميعاً، الأمر الذي يؤكد قوة الدولة المصرية واستحالة اختراقها او المساس بها من اي فئة او جماعة او دولة معادية، وستظل مصر كبيرة بأهلها وبقيادتها ومؤسساتها الوطنية وعصية على أهل الشر .

واضاف عيد الإله عبد الحميد في تصريحات اعلامية له منذ قليل أن الأمر اللافت أيضا هو حالة التناغم في التصويت والانتشار الامني الواسع النطاق الذي يوفر مناخ مطمئن وآمن للجميع ويفرض حالة من الاستقرار والرقي بما يتيح للناخبين الادلاء بأصواتهم بحرية ودون اي مساس بحقوقهم الدستورية والقانونية .

واشاد امين تنظيم الحركة الوطنية المصرية بدور القضاة والاشراف علي عمليات التصويت بحيادية ونزاهة وشرف .

واكد عبد الإله عبد الحميد علي أهمية الدور المحوري الذي يقوم به تحالف الاحزاب المصرية ورؤساء الاحزاب في حث الجماهير وحشدهم علي المشاركة وتوافد رؤوساء الاحزاب باسرهم زوجاتهم وابنائهم علي اللجان الانتخابية في مشهد ايجابي يعكس حجم الشعور بالمسئولية الوطنية الملقاه علي عاتقهم.

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