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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقطة انطلاق.. الصحة العالمية تعتمد قرارا بشأن معالجة الوضع الإنساني الكارثي في غزة

الوضع الصحي في غزة
الوضع الصحي في غزة

في جلسة خاصة عقدت اليوم في جنيف، اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية قرارا يهدف إلى معالجة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة؛ وتم اعتماد القرار بتوافق الآراء.

وهذه هي المرة الأولى منذ 7 أكتوبر التي يتم فيها اعتماد حل لهذا النزاع بتوافق الآراء داخل منظومة الأمم المتحدة، مما يؤكد على أهمية الصحة كأولوية عالمية، في جميع الظروف، ودور الرعاية الصحية والإنسانية في بناء الجسور إلى السلام، حتى في أصعب الحالات.

ومن بين نقاط أخرى، يدعو القرار إلى "المرور الفوري والمستدام ودون عوائق للإغاثة الإنسانية، بما في ذلك وصول الموظفين الطبيين".

ويدعو "جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ... ويؤكد من جديد أن جميع أطراف النزاع المسلح يجب أن تمتثل امتثالا تاما للالتزامات المنطبقة عليها بموجب القانون الإنساني الدولي المتعلق بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والموظفين الطبيين".

كما يثني القرار على منظمة الصحة العالمية وشركاء المجموعة الصحية في الميدان على بقائهم وتقديمهم.

وفي 9 ديسمبر، وسط ظروف صعبة للغاية، سلمت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إمدادات لما يصل إلى 1500 مريض ونقلوا المرضى من المستشفى الأهلي في الشمال إلى واحد في الجنوب.

وفي تصريحات ألقيت على مدار اليوم، قدمت العديد من الدول الأعضاء تعاطفها مع خسائر أرواح المدنيين، وكذلك العاملين الصحيين وموظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك زميلة منظمة الصحة العالمية ديما الحاج.

وفي ملاحظاته الختامية، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن "اعتماد القرار كان نقطة انطلاق إنه لا يحل الأزمة لكنه منصة يمكن البناء عليها."

وأضاف أنه "بدون وقف إطلاق النار، لا يوجد سلام. وبدون السلام، لا توجد صحة. وحث جميع الدول الأعضاء، وخاصة الدول الأكثر تأثيرا، على العمل على وجه السرعة لوضع حد لهذا الصراع في أقرب وقت ممكن".

الصحة العالمية القانون الدولي المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة الوضع الإنساني قطاع غزة منظمة الصحة العالمية

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