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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتظام التصويت ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

انطلقت  ثاني أيام عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تجمع المواطنون أمام لجنة مدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة، منذ الصباح الباكر، استعدادا للإدلاء  بأصواتهم. 

و تواجدت سيدة عجوز أمام إحدى لجان انتخابات الرئاسة بمنطقة القاهرة الجديدة، لم يمنعها مرضها من التواجد وسط الناخبين للإدلاء بأمانة ما تحمله من صوت للمشاركة بالعملية الانتخابية.

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وتتم عمليات الاقتراع على 3 أيام في نحو 11 ألف لجنة فرعية.

وكان هناك إقبالا أغلبه من السيدات وكبار السن امام لجان مدينتي والقاهرة الجديدة.

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ومع نهايةِ اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، شهِدت اللجانُ إقبالا من المواطنين، حيثُ رصَدَت الهيئةُ الوطنيةُ للانتخابات تصويتَ 5 ملايينِ مواطنٍ حتى منتصفِ اليوم من إجمالي 67 مليونا ممن لهم حقُ التصويت، وهي المشاركةُ الأعلى منذُ انتخاباتِ 2014.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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