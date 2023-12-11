عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقررة قومى المرأة بالشرقية تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية وتعلن خطة عمل الفرع

صدى البلد

أدلت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة بمدرسة القومية الخاصة بقسم ثان الزقازيق.

وأكدت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية أن المرأة المصرية سند كبير للوطن ولم تتخلف عن أداء دورها والمشاركة بقوة فى الانتخابات، وهى قادرة على تغيير موازين القوى بالمجتمع ودائما تتصدر المشهد خلال الأحداث الفارقة مشيرة إلى أن الجميع يراهن على وعي المرأة الشرقاوية، ومشاركتها بكثافة فى النزول للجان الانتخابية والإدلاء بصوتها من أجل مستقبل أفضل.

انتشار مكثف من الفرق الصحية بمحيط اللجان والمقرات الانتخابية في الشرقية

وأضافت أن المجلس القومى للمرأة بالشرقية، قاد حملة كبيرة ممتدة لطرق الأبواب بالقرى والكفور والنجوع، بمشاركة الرائدات الريفيات والمتطوعات لتوعية المواطنين بجهود الدولة على كافة الأصعدة وتوفير حياة كريمة لهم، ومحاربة الشائعات والتصدي لها وحث المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

 وأوضحت أنه تم تشكيل غرفة  عمليات بفرع المجلس القومي للمرأة بمدينة الزقازيق لاستقبال أي شكاوى والرد عليها على الفور من مواطني محافظة الشرقية بخصوص العملية الانتخابية،وتم استصدار بطاقات متابعة من اللجنة الوطنية للانتخابات لعضوات وأعضاء الفرع لمتابعة عملية سير الانتخابات في جميع مراكز المحافظة.

الانتخابات الرئاسية و الانتخابات الرئاسية المجلس القومى للمرأة اللجنة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسيةفي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

الزمالك يتعاقد مع مدرب منتخب مصر | تفاصيل

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

ترشيحاتنا

الإسكندرية: إطلاق أول تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات السياحية والفندقية بالمحافظة

أكبر حلقة سمك .. محافظ الإسكندرية يعلن عن مشروع ضخم بالملايين

بالتردد.. تعرف على القناة العربية الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية 2023

حصاد اليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024.. باحث يرصد التفاصيل

عاجل.. غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت

بث مباشر.. بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان تفاصيل أول يوم للتصويت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كليوباترا.. سولاف فواخرجي بـ الزي الفرعوني في أحدث ظهور لها

بعد ظهورها بعلم فلسطين.. صور تصدرت التريند لـ ياسمين عبد العزيز

بعد إطلالتها الغريبة .. صور أثارت الجدل لـ هند عاكف

ليه وصل 40 جنيه| جنون البصل يعود من جديد.. وهذا موعد انخفاضه لمعدلاته الطبيعية.. الأسباب والتفاصيل

فيديو

دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

الإضراب الشامل.. شاهد ماذا يفعل العالم العربي والغربي اليوم الاثنين لدعم غزة؟

تعمقن في القرآن وتحولن للإسلام.. أمريكيات يصفعن الاحتلال ضربة قوية مناصرة لسكان غزة

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ