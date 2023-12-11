تستعد شركة Xiaomi لإطلاق الساعة الذكية Smart Band 8 Pro عالميًا، وقد ظهر الجهاز بالفعل في قواعد بيانات شهادات SIRIM و TDRA و IMDA.

بينما لا يزال العملاء العالميون ينتظرون إعلانًا رسميًا ، فقد أطلقت Xiaomi إصدار Smart Band 8 Pro Genshin Impact في الصين.

يأتي إصدار Xiaomi Band 8 Pro Genshin Impact تكريما لشخصية Tartaglia ، المعروفة أيضًا باسم Childe.

تشتمل السوار الذكي ، المغلّفة في صندوق هدايا خاص ، على ملصقات ذات طابع خاص وملصق. من حيث التصميم ، يتميز السوار بحزام من مادة TPU عالية الجودة مزين بقناع Childe.

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تتميز واجهة المستخدم أيضًا بموضوع حول Genshin Impact و Childe ، كما تحصل أيضًا على شاحن لاسلكي ذو طابع خاص. بخلاف ذلك ، تظل المواصفات كما هي في Xiaomi Band 8 Pro العادي.

مواصفات Xiaomi Band 8 Pro

تتميز Xiaomi Smart Band 8 Pro بتصميم أنيق مع قرص مستطيل وواجهة بدون أزرار. يوفر تخصيصًا بأحزمة قابلة للتبديل ويتميز بشاشة AMOLED مقاس 1.74 بوصة (336 × 480 بكسل) ، ومعدل تحديث 60 هرتز ، وذروة سطوع 600 شمعة، تدعم الشاشة ميزة التشغيل الدائم وتعرض 16.7 مليون لون.

بـ 2300 جنيه..أحدث سمارت ووتش من شاومي تغنيك عن Apple Watch

للحصول على الصحة واللياقة البدنية ، يتضمن جهاز مراقبة معدل ضربات القلب ، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع النوم ، ومراقب الدورة الشهرية.

كما أنه يحتوي على ميزة تتبع الإجهاد ، وتدريب التنفس ، ويدعم أكثر من 150 وضعًا رياضيًا ، ويتضمن مستشعرًا somatosensory لأنشطة الملاكمة، مع مقاومة الماء حتى 5 أمتار ، فهو مناسب للأنشطة المائية.

تشمل ميزات الاتصال شريحة GNSS لتتبع الموقع بدقة ، والمساعد الصوتي للتحكم بدون استخدام اليدين ، والتكامل مع أجهزة Xiaomi الذكية الأخرى.

تشمل الميزات الإضافية أدوات قابلة للتخصيص ، ووجوه ساعات مصورة ، والتحكم في الكاميرا ، والتحكم في الموسيقى ، وتحديثات الطقس ، والإشعارات، يعمل الجهاز ببطارية بسعة 297 مللي أمبير ، مما يوفر عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا بشحن كامل.

سعر Xiaomi Band 8 Pro Genshin Impact Edition

يتوفر إصدار Xiaomi Band 8 Pro Genshin Impact الآن للبيع في الصين بسعر (77 دولارًا) أي ما يعادل 2300 جنيه مصري، و يمكن للعملاء خارج الصين أيضًا الحصول على هذا السوار الذكي ذي الإصدار المحدود عبر Giztop.