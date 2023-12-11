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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 2300 جنيه..أحدث سمارت ووتش من شاومي تغنيك عن Apple Watch

بـ 2300 جنيه..أحدث
بـ 2300 جنيه..أحدث سمارت ووتش من شاومي تغنيك عن Apple Watch

تستعد شركة Xiaomi لإطلاق الساعة الذكية Smart Band 8 Pro عالميًا، وقد ظهر الجهاز بالفعل في قواعد بيانات شهادات SIRIM و TDRA و IMDA.

بينما لا يزال العملاء العالميون ينتظرون إعلانًا رسميًا ، فقد أطلقت Xiaomi إصدار Smart Band 8 Pro Genshin Impact في الصين.

يأتي إصدار Xiaomi Band 8 Pro Genshin Impact تكريما لشخصية Tartaglia ، المعروفة أيضًا باسم Childe.

تشتمل السوار الذكي ، المغلّفة في صندوق هدايا خاص ، على ملصقات ذات طابع خاص وملصق. من حيث التصميم ، يتميز السوار بحزام من مادة TPU عالية الجودة مزين بقناع Childe.

بـ 2300 جنيه..أحدث سمارت ووتش من شاومي تغنيك عن Apple Watch

تتميز واجهة المستخدم أيضًا بموضوع حول Genshin Impact و Childe ، كما تحصل أيضًا على شاحن لاسلكي ذو طابع خاص. بخلاف ذلك ، تظل المواصفات كما هي في Xiaomi Band 8 Pro العادي.

 

مواصفات Xiaomi Band 8 Pro

 

تتميز Xiaomi Smart Band 8 Pro بتصميم أنيق مع قرص مستطيل وواجهة بدون أزرار. يوفر تخصيصًا بأحزمة قابلة للتبديل ويتميز بشاشة AMOLED  مقاس 1.74 بوصة (336 × 480 بكسل) ، ومعدل تحديث 60 هرتز ، وذروة سطوع 600 شمعة، تدعم الشاشة ميزة التشغيل الدائم وتعرض 16.7 مليون لون.

بـ 2300 جنيه..أحدث سمارت ووتش من شاومي تغنيك عن Apple Watch

للحصول على الصحة واللياقة البدنية ، يتضمن جهاز مراقبة معدل ضربات القلب ، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع النوم ، ومراقب الدورة الشهرية. 
كما أنه يحتوي على ميزة تتبع الإجهاد ، وتدريب التنفس ، ويدعم أكثر من 150 وضعًا رياضيًا ، ويتضمن مستشعرًا somatosensory لأنشطة الملاكمة، مع مقاومة الماء حتى 5 أمتار ، فهو مناسب للأنشطة المائية.

تشمل ميزات الاتصال شريحة GNSS لتتبع الموقع بدقة ، والمساعد الصوتي للتحكم بدون استخدام اليدين ، والتكامل مع أجهزة Xiaomi الذكية الأخرى.

تشمل الميزات الإضافية أدوات قابلة للتخصيص ، ووجوه ساعات مصورة ، والتحكم في الكاميرا ، والتحكم في الموسيقى ، وتحديثات الطقس ، والإشعارات، يعمل الجهاز ببطارية بسعة 297 مللي أمبير ، مما يوفر عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا بشحن كامل.

 

سعر Xiaomi Band 8 Pro Genshin Impact Edition

 

يتوفر إصدار Xiaomi Band 8 Pro Genshin Impact الآن للبيع في الصين بسعر (77 دولارًا) أي ما يعادل 2300 جنيه مصري، و يمكن للعملاء خارج الصين أيضًا الحصول على هذا السوار الذكي ذي الإصدار المحدود عبر Giztop.

Xiaomi Smart Band 8 Pro Smart Band 8 Pro Genshin Impact Tartaglia Childe Xiaomi Band 8 Pro Xiaomi Band 8 Pro Genshin Impact

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