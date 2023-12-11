رئيس جامعة الوادى الجديد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة ومديرى العموم والعاملون وطلاب الجامعة صباح اليوم بأصوتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشاد رئيس الجامعة بمشاركة منتسبى الجامعة ومشاركة الشعب المصرى فى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم مؤكداً بأن هذه الصورة المشرفة نرسل من خلالها رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بإرادته فى عرس ديمقراطى يشهده العالم.