عضو القومي للمرأة : المشاركة بالانتخابات الرئاسية حق لكل مواطن

تفقدت الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وعضو المجلس القومي للمرأة، سير العملية الانتخابية داخل اللجان بالوايلي.

وقالت "الغزالي"، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق لكل مواطن، مؤكدة على انتظام سير العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية وسط تواجد رجال الأمن في محيط اللجان .

وشهد محيط مدرسة الشهيد امتياز كامل في الوايلي، صباح اليوم الاثنين، توافد عدد من شباب جامعة عين شمس للإدلاء بأصواتهم والحصول على حقهم الدستوري في الاستحقاق الانتخابي.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.