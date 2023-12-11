بث مباشر.. بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان تفاصيل أول يوم للتصويت

حرصا من موقع صدي البلد الإخباري على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه نقدم لكم، مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني.

بدأ منذ قليل مؤتمر غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، لمتابعة فتح اللجان والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بأعمال التصويت فى اليوم الثانى من الانتخابات والتى تستمر حتى الغد.



انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل الجمهورية وبدأت لجان الاقتراع عملها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، طبقًا لما أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات.