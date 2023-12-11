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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الإسكندرية: إطلاق أول تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات السياحية والفندقية بالمحافظة

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لاستعراض أبرز المشروعات المنفذة بالمحافظة لدعم الخطط التنموية للدولة، وتعزيز الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وأعلن المحافظ، خلال اللقاء، عن تجربة فريدة من نوعها يتم تطبيقها في المحافظة باعتبارها عاصمة مصر الثانية، وأكبر واجهة للسياحة الداخلية، وهى إطلاق أول تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات الفندقية والسياحية بالإسكندرية، بخلاف42 خدمة إلكترونية أصبحت متاحة أمام المواطنين في الإسكندرية من خلال الهاتف المحمول، بهدف دعم التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي، وذلك من خلال الرابط التالي ( https://lgs.gov.eg/#/home)، لتقديم خدمات السداد بمختلف أنواعها وتراخيص المحال العامة والإشغالات والبناء وغيرها.
وأشار اللواء محمد الشريف إلى أن تلك المنظومة تعد بمثابة نقلة نوعية بالإسكندرية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها عن بعد، توفيرًا للجهد والوقت، حيث يستطيع طالب الخدمة دفع الرسوم إلكترونيًا، وتتبع حالة الطلب خطوة بخطوة، دون تحمل مشقة الانتقال إلى مكان تقديم الخدمة.
وتطرق محافظ الإسكندرية، إلى الانتهاء من تطوير ميدان محطة مصر خلال عامين فقط بدلاً من 3 أعوام بتكلفة 409 ملايين جنيه، بهدف الحفاظ على النسق العمراني للميدان ومنع مظاهر العشوائية والفوضى من التسلل إليه مرة أخرى من خلال إنشاء غرفة للتحكم والمراقبة، إذ يعد ضغط جدول تنفيذ المشروعات من السمات الأساسية لجهود الدولة التنموية في الفترة الحالية، بما يسهم في سرعة تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب لدى المواطن. 
وأوضح المحافظ، أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر هو خطوة ضمن تصور أشمل هدفه الحفاظ على الهوية البصرية للإسكندرية، من خلال مشروع يقوم على تحقيق هوية بصرية مميزة للمباني ووسائل النقل والشوارع في المحافظة، في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات، كما يهدف المشروع إلى إظهار الإسكندرية بشكل جديد بين العراقة والأصالة، بإعداد تصميمات حديثة نابعة من تاريخ وحضارة المدينة وتراثها العريق، ليكون مرجعًا شاملًا يعكس تفرد مدينة الإسكندرية، ويحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية، التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية للإسكندرية.
 

 

 

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