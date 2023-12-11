طوابير أمام لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالبحر الأحمر

استمرت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بلجان البحر الأحمر، صباح اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي حيث شهدت اللجان الانتخابية توافد عدد كبير من المواطنين مع العاملين في القطاع السياحي حيث كانت الطوابير ممتدة أمام اللجان.



وفتحت كافة اللجان من رأس غارب شمالاً حتى حلايب جنوباً، في تمام التاسعة صباحا؛ لاستقبال الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.



وكان اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر قد شهد مشاركة فعالة وحاشدة منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الاقتراع.

وأكد المستشار على أبوبكر رئيس لجنة متابعة انتخابات الرئاسة 2024 بالبحر الأحمر، أن اللجنة بجميع أعضائها تتابع العملية الانتخابية بجميع اللجان الفرعية بمدن المحافظة لحظة بلحظة وعلي تواصل مستمر مع ورؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية.

وأشار إلي أن العملية الانتخابية خلال ثانى أيامها تسير بصورة طبيعية ولم ترصد لجنة المتابعة أي شكاوي او معوقات في العملية الانتخابية.

وأكد أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها خلال اليوم الثانى أمام الناخبين الساعة التاسعة صباحا دون تأخير وحضر القضاة المشرفون على اللجان في المواعيد المحددة، وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب.



وشهدت اللجان الانتخابية في البحر الأحمر، إقبالًا كثيفًا من المواطنين منذ بدء عملية التصويت وفتح اللجان أمام الناخبين وتم تخصيص 6 لجان للوافدين بمدن المحافظة.