استمرار توافد الناخبين على اللجان بالمقطم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

استمر توافد الناخبين لليوم الثاني على التوالي على مقار اللجان الانتخابية بمنطقة المقطم، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهدت اللجان اصطفافا من المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الإثنين، وسط المظاهر الاحتفالية والأغاني.



ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط استمرار التنظيم الجيد والسهولة في دخول اللجان الانتخابية، في ظل تواجد مكثف من رجال الشرطة بمحيط المقار الانتخابية، فضلا عن السيولة المرورية في الشوارع المؤدية إليها.



وأكد أحد المواطنين - من أمام المقر الانتخابي بمدرسة عمار بن ياسر الابتدائية بالمقطم - أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، مشيرا إلى ضرورة مشاركة كل من له حق الانتخاب في التصويت، خصوصا أن فترة التصويت تستمر على مدار ثلاثة أيام.



وأشاد مواطن من كبار السن - من أمام مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية - بسهولة التصويت داخل اللجان الانتخابية، والتعاون الكبير، خصوصا مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



يشار إلى أن التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 قد بدأ صباح أمس الأحد، ويستمر حتى مساء غد الثلاثاء.

