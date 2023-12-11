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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال كثيف من أهالي الحوامدية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

مع الساعات الأولى من اليوم الثاني في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، يواصل أهالي الحوامدية إقبالهم الكثيف على التصويت في الانتخابات. 


واصطف المواطنون في طوابير أمام اللجان الانتخابية، بينما حرص القائمون على العملية الانتخابية تيسير عملية التصويت وبخاصة لكبار السن، الذين حرصوا بشكل خاص على المشاركة في العملية الانتخابية مبكرا والحضور إلى مراكز الاقتراع قبل فتحها. 


وإيمانا بدورها في خدمة المواطنين، وفرت الأحزاب السياسية خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية وموقعها والرقم في كشوف الناخبين؛ خطوة أدت بدورها إلى تسريع عملية التصويت، خصوصا مع توافر عدد كاف من الموظفين داخل اللجان. 


وأكد أهالي الحوامدية أن مشاركتهم الكثيفة تأتي بدافع حب الوطن والحفاظ على استقراره، مشيدين بالنهضة التنموية التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة لاسيما في ملف الطرق بالمدينة. 


وتضم محافظة الجيزة 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية، لاستقبال 6 ملايين و234 ألفًا و318 ناخبًا من مواطني المحافظة في الانتخابات الرئاسية 2024، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

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