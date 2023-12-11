رئيس تعليم الشيوخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

أدلى الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ومؤسس حزب مصر الحديثة، بصوته في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بمصر الجديدة.

وقال الدكتور نبيل دعبس عقب الإدلاء بصوته: إنني انتخبت الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة حتى عام 2030 لاستكمال مسيرة الانجازات التي حققها من اجل العبور إلى الجمهورية الجديدة وخاصة الأمن والأمان الذي نشعر به كمصريين في هذا العهد علاوة على اهتمام الرئيس الكبير بقضايا التعليم والصحة واستجابته لكثير من المطالب التي رفعها مجلس الشيوخ اليه خلال دورات انعقاده.

وأشار الدكتور نبيل دعبس الى ان حزب مصر الحديثة برئاسه الدكتور وليد دعبس يقوم بجهود كبيرة حاليا في حشد اعضاء الحزب وقياداته في مختلف المحافظات للتصويت في انتخابات الرئاسه حيث ان هذا واجب على كل مواطن مصري لتصدير مشهد حضاري بنجاح التجربة الديمقراطية وتجربة انتخابات الرئاسة.