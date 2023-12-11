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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أدلت منذ قليل  هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفي يسري عميرة بمصر الجديدة محافظة القاهرة.

وأكدت  هالة السعيد أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني مهم وأصيل لكل مواطن، مؤكدة أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أعلى هرم الممارسة الديمقراطية وهو حق دستوري مكفول للجميع.

وأشادت السعيد بالنظام الذي تشهده العملية الانتخابية من حيث تنظيم اللجان والمقار الانتخابية، وتأمين صناديق الاقتراع، وكذلك التعامل الحضاري من جانب المواطنين المشرفين على الانتخابات، مشيرة إلى أن اهتمام المواطنين بالتوافد على المقار الانتخابية يعكس الوعي الكامل لدى المواطن المصري بأهمية مشاركته في صناعة مستقبل مصر.

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