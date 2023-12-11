استشهدا في قصف إسرائيلي.. حزب الله ينعى اثنين من محاربيه

أعلن "حزب الله" اللبناني، عن استشهاد اثنين من مقاتليه جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

ونعى "حزب الله" في بيانين منفصلين علي لطفي فران من مدينة النبطية، وعباس حسن أرزوني من بلدة طيرفلسيه، والذي لقيا مصرعهما على طريق القدس".

وأكد حزب استمراره بتنفيذ عملياته ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى الحدود.

وفي وقت سابق، قال عضو حزب الله في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، إن القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان يشكل تصعيدا.

وحسب وكالة "رويترز” للأنباء، أشار فضل الله، إلى أن “التصعيد لن يردع حزب الله عن الدفاع عن لبنان ودعم غزة”.

وأضاف أن “حزب الله يرد على التصعيد، سواء بالأسلحة التي يختار استخدامها أو في المواقع التي يوجه إليها النيران”.