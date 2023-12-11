رئيس القابضة للمياه يدلي بصوته في الانتخابات

أدلى المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة الاورمان الثانوية، بالدقي، مؤكدا أن المشاركة في العملية الانتخابية هى استكمال للمسار الديمقراطي الذى تعيشه مصرنا العزيزة.



وأعرب رئيس القابضة للمياه عن سعادته بالمشاركة في العملية الديمقراطية، مؤكدًا أنها فرصة للمواطنين للتعبير عن رأيهم، لتسهم هذه العملية في تعزيز مسار التنمية وتحقيق آمال الشعب المصري.

ودعا رسلان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وجزء من مسؤولياته المجتمعية، موضحًا أن بعض الشركات التابعة للشركة القابضة قامت بتشكيل غرفة عمليات لتسهيل الإجراءات الانتخابية للعاملين من الكشف على اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات المياه المتنقلة بالقرب من مقار اللجان الانتخابية.