رئيس جامعة مصر الحديثة تدلي بصوتها في الانتخابات بمصر الجديدة

أدلت الدكتورة ألفت كامل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ورئيس جامعة مصر الحديثة بصوتها اليوم في انتخابات رئاسة الجمهورية، أمام مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بمصر الجديدة.

وقالت الدكتورة ألفت كامل عقب الادلاء بصوتها انني منحت صوتي للرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي لاستكمال مسيرة الانجازات التي بدأها منذ ان تولى المسؤولية وذكرت ان ما حققه الرئيس السيسي لصالح المرأة المصرية في مختلف المجالات وهي انجازات غير مسبوقة يشهد بها التاريخ وتعتز بها كل سيدات مصر.

ودعت الدكتورة الفت كامل جميع السيدات الى المشاركه في الانتخابات واداء الواجب لانتخابي لان مصر تستحق منا جميعا ان نشارك في هذا العرس الديمقراطي.