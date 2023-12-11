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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العقد ضاع.. تصريحات نارية للمدير الفني السابق لسلة الزمالك

صدى البلد

نشر الاعلامي هاني حتحوت تصريحات أحمد مرعي بعد توجه الشكر له .

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي اكس :" العقد ضاع والزمالك بعيد عن منصات تتويج المرتبط منذ 18 عامًا ولن أغير طريقة تعاملي مع اللاعبين" 🗣️

‏تصريحات قوية من أحمد مرعي المدير الفني السابق لنادي الزمالك حول علاقته بمجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب ".


ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مساء أمس الخميس، الشكر لأحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي وجهازه المعاون.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقامة حفل تكريم لأحمد مرعي وجهازه المعاون، تقديرًا لجهودهم مع الفريق، وللتأكيد أن علاقة النادي بأبنائه ممتدة ولا تنقطع على الإطلاق وسيظل باب النادي مفتوحًا لهم في أي وقت.

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