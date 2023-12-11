«الجو حار»..تصريح مستفز من مستشار نتنياهو يبرر تجريد نازحي غزة من ملابسهم

برر مارك ريجيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما قام به جيش الاحتلال من تجريد نازحين في غزة من ملابسهم وتصويرهم بشكل غير إنساني قائلًا: "هنا الشرق الأوسط، والجو حار للغاية".

وجاءت تصريحات ريجيف المستفزة خلال مقابلة له مع قناة سكاي نيوز البريطانية، عندما استفسر مذيع القناة منه عن انتشار صور لعشرات النازحين الفلسطينيين مكبلين ومجردين من ملابسهم في غزة، مما أثار ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء رد ريجيف غريبا حيث قال "أولا وقبل كل شيء، تذكر أننا هنا في الشرق الأوسط، والطقس حار جدا. قد لا يكون من الجيد أن يطلب منك خلع قميصك، خاصة الأيام المشمسة، ولكنها ليست نهاية العالم".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نشرت الخميس الماضي صورا ومقطعا مصورا لعشرات الفلسطينيين من قطاع غزة قالت إن الجيش اعتقلهم خلال عملية شمال قطاع غزة، مشيرة أنه تم اقتيادهم عراة في ظل أجواء باردة إلى مراكز اعتقال إسرائيلية.

ويظهر الفلسطينيون في الصور والمقطع المصور جالسين في شارع بملابسهم الداخلية السفلية، وحولهم عدد من الجنود الإسرائيليين، بينما يحاولون تغطية صدورهم بأيديهم من البرد.