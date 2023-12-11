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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: بيراميدز كان يستحق الفوز على صن داونز

صدى البلد

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن بيراميدز كان يستحق الفوز على صن داونز في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي.


وقال ضياء السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" بيراميدز تعامل مع المباراة بشكل دفاعي بحت، مع سوء حالة صن داونز، لم يكن هناك أي اختراقات".


وأضاف: "لاعبو بيراميدز كانوا واقفين كويس، والحالة الفردية كانت جيدة لجميع لاعبي بيراميدز، لم تكن هناك خطورة مطلقا لصن داونز".


وأكد ضياء السيد خلال برنامج الماتش:" كان مفترضا خسارة صن داونز بفرصتين لبيراميدز، باتشيكو حفظ لاعبي فريقه الخطة جيدا، كان هناك مساحات واسعة في دفاع صن داونز، وفخري لاكاي أهدر فرصة هدف محقق بشكل سئ للغاية".


واصل ضياء السيد:" في المجمل نقطة مستحقة لبيراميدز، ولا أتفق في مقولة أن بيراميدز فعل ما لم يقدر عليه الأهلي والزمالك، لأنه لم يخض سوى مباراة واحدة أمام صن داونز".


تابع:" لا يجب أن نبخس حق باتشيكو، قدم مباراة جيدة، لم يكن هناك فرص حقيقية على مرمى الشناوي، وبيراميدز قدم أداء دفاعي جيد، وتعاملوا مع المباراة بذكاء".


أتم ضياء السيد خلال برنامج الماتش:" بيراميدز سيتحول في المباريات المقبلة، لابد أن يظهر شكل الأول والثاني في المجموعة من الجولة الثانية، وسيتحول صن داونز للدفاع في المباراة المقبلة، وأعتقد أن مهاجم بيراميدز ماييلي سيحدث الفارق في المباراة المقبلة".


https://www.youtube.com/watch?v=F9FHB8e1qyI

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