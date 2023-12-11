رئيس محكمة البحر الأحمر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالغردقة

أدلى اليوم المستشار على ابو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية رئيس لجنة متابعة انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية في لجنة مدرسة محمد الطيب بقسم ثان الغردقة وذلك أثناء تفقده لعدد من اللجان الفرعية بمدينة الغردقة لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من عملية الاقتراع ' والتقى المستشار بالقضاة مشرفي اللجان الفرعية للتأكد من توافر جمع الأوراق واحتياجات العملية الانتخابية.

وأكد أن جميع اللجان الانتخابية تشهد توافد العديد من المواطنين منذ بدء عملية التصويت،لافتا إلى أن نسبة الإقبال من الناخبين تدل على وعيهم لأداء الواجب الوطني.

كما تفقد رئيس لجنة المتابعة مقر اللجنة العامة لقسمي اول وثاني الغردقة لمتابعة تجهيز المقر لأعمال اللجان العامة بعد انتهاء اليوم الأخير من التصويت.

ووجه المستشار الأجهزة المختصة بتجهيز مقر اللجنة العام َوتوفير كافة السبل لتسهيل مهمة القضاة في أعمال الفرز.