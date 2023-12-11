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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العاملون بمديريات الزراعة والطب البيطري يتوافدون على الانتخابات لاختيار رئيس مصر القادم

صدى البلد

واصل العاملون في مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية امس واليوم لاختيار رئيس مصر القادم حيث قام مديرو المديريات بتوعية العاملين بأهمية المشاركة وتسهيل انتقالهم إلى لجانهم الانتخابية وكذلك لجان الوافدين للعاملين المغتربين.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح امس الاحد بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.

وعقب الادلاء بصوته "القصير" دعا 
الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر، وجموع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات  الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية والتي يشهدها العالم والمنطقة.

وأشاد وزير الزراعة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.

وأكد وزير الزراعة أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر حاليا يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لافتا إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى وحق دستورى ، مطالبا الجميع التحلى بالايجابية والمشاركة فى هذا المشهد الديمقراطى للجمهورية الجديدة حتى تظهر مصر بالصورة التى تستحقها أمام العالم مشيرا إلى أن مستقبل الدولة المصرية يرسمه وعي الشعب المصري العظيم.

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