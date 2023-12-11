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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فى خطوات ..كيف تحجز إلكترونيا وحدة سكنية لبنك التعمير | خدمات

صدى البلد

بنك التعمير والإسكان هو أحد أشهر  البنوك المصرية التي توفر خدمات التمويل العقاري والإسكان للمواطنين. 

ولتسهيل عملية الحجز الإلكتروني لوحدات سكنية من بنك التعمير والإسكان، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. الاطلاع على المعلومات: قبل الشروع في عملية الحجز الإلكتروني، يجب عليك البحث والاطلاع على المعلومات المتاحة عن الوحدات السكنية المتاحة، مثل الموقع، المساحة، والتصميم. ويمكنك زيارة موقع البنك الرسمي أو الاتصال بخدمة العملاء للحصول على هذه المعلومات.

2. تحديد الوحدة: بعد الاطلاع على المعلومات، قم بتحديد الوحدة السكنية التي ترغب في حجزها والتأكد من توافرها في المشروع الذي تفضله.

3. التسجيل والدخول للموقع: قم بالتسجيل في الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان إذا لم يكن لديك حساب بالفعل. بعد التسجيل، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

4. استكمال بياناتك الشخصية: قم بتعبئة استمارة الحجز الإلكتروني واستكمال جميع البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم ورقم الهوية ومعلومات الاتصال.

5. اختيار طريقة الدفع: حدد طريقة الدفع المناسبة لك، سواء كانت تحويل بنكي أو استخدام بطاقة الائتمان.

6. دفع الرسوم: اتبع الإرشادات المقدمة على الموقع لدفع الرسوم المطلوبة لعملية الحجز الإلكتروني. يمكن أن تشمل الرسوم المبلغ المقدم، ورسوم الحجز، وأي رسوم إدارية أخرى.

7. تأكيد الحجز: بعد دفع الرسوم المطلوبة، ستتلقى تأكيدًا بالحجز الإلكتروني وتفاصيل الوحدة التي تم حجزها. يجب أن يحتوي التأكيد على تفاصيل المشروع، والوحدة، والمبلغ المدفوع، والموعد المتوقع لاستلام الوحدة.

8. زيارة البنك: بعد التأكيد على الحجز الإلكتروني، ستحتاج إلى زيارة فرع البنك المحدد لاستكمال إجراءات الحجز وتوقيع العقود اللازمة.

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