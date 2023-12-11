بدم بارد.. لحظة إع.دام الاحتلال لشاب فلسطيني في الضفة| فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة إع.دام قوات الاحتلال لأحد الشبان الفلسطينيين في مخيم الفارغة بالضفة الغربية المحتلة، بطريقة وحشية.

وبحسب الناشطين على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، فإن الشاب يدعى رامي الجندب، وقد استشهد قبل أيام في مخيم الفارغة بمدينة طوباس في الضفة الغربية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قد أفادت منذ أيام، بأن المئات في محافظة طوباس والأغوار الشمالية شيعوا، يوم السبت، جثمان الشهيد رامي جمال الجندب (25 عاما) إلى مثواه الأخير في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا في نابلس، باتجاه مسقط رأسه في مخيم الفارعة، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، قبل أن يوارى جثمانه الثرى.