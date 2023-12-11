المشاركة الوطنية وحب مصر تجمع الكل في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بطنطا

مشاركة وطنية مكثفة وحب مصر ، تجمع المواطنين الوافدين على لجان الاقتراع للمشاركة في العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.



وأكد العديد من المواطنين - لمندوبة وكالة أنباء الشرق الأوسط - عقب الإدلاء بأصواتهم أن المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية يعد حافزا على استكمال مسيرة التنمية والديمقراطية والتي بدأتها مصر..معربين عن سعادتهم بمشاركتهم في اليوم الثاني من عملية الاقتراع وشعورهم بأنهم جزء من كيان هذا الوطن وأنهم مثال يحتذى به للنشء فى المستقبل.



وقالت دينا عبدالله مديرة مدرسة : "إنه يتعين على الجميع المشاركة الإيجابية في الانتخابات وأن يعبروا عن رأيهم في اختيار من يمثلهم بديمقراطية كاملة" .. مشيرة إلى دورها كمعلمة أجيال يتطلب منها أن تكون نموذجا يحتذى به لطلابها وأن تكون في مقدمة الصفوف في المشاركة بالإدلاء بصوتها بالانتخابات الرئاسية.



وأكدت عبدالله على أهمية تعليم النشء المشاركة والتوعية بالعملية الانتخابية خاصة أنهم بناة المستقبل وحاملو لواء الوطن ؛ لذلك تحرص على القيام بدورها في ترسخ المبادئ لدى طلابها بالحفاظ على مقدرات الوطن والتوعية منذ الصغر بأهمية صوته أن يعبر عن رأيه بديمقراطية ليكون مواطنا فعالا ونافعا لبلده فى المستقبل.



ومن جانبه ..أعرب ميخائيل عبد المسيح /محاسب/ عن سعادته بمشاركته في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية واختيار مرشحه ، وأن ذلك يعتبر واجبا واطنيا وأن صوت المواطن أمانة يجب الحفاظ عليها واختيار من يراه مناسبا كي يمثله.



وبدورها .. أعربت مونيكا إبراهيم /مدرسة شابة/عن سعاتها بمشاركتها في مارثون انتخابات الرئاسة .. مؤكدة أن الشباب هم مستقبل الوطن ومشاركتهم ضرورية لتحقيق مستقبل أفضل لمصر..منوهة بأهمية المشاركة الجماعية للشباب من الجنسين والتي تعكس وعيهم بمجريات الأحداث وحبهم لوطنهم.



وأعرب الشاب يحيي شاهين فايق عن سعادته للمشاركة بصوته في مسيرة التنمية والديمقراطية .. مؤكدا أن الشباب المصري أصبح واعيا بأهمية صوته وأنه يعد واجبا واطنيا يجب الحفاظ عليه .. موجها النداء لأقرانه من الشباب بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.



وقال فايق : "إنني فخور لتزاحم المواطنين يوم أمس على لجان الاقتراع وحرصهم على القيام بواجبهم الوطني والتعبير عن حبهم لمصر"..مضيفا :"نحن جميعا فداء للوطن وعندما تنادي مصر شبابها فنحن نلبي النداء".

واتسمت أجواء اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في لجان طنطا - التي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا - بالفرحة من قبل الناخبين ، وذلك من خلال التلويح بالأعلام و"الزغاريط" والأغاني الوطنية بجانب وجود مشاركة متنوعة لفئات المجتمع من الرجال والنساء والشباب وكبار السن ، كما حرص تأمين اللجان على توافر كافة سبل الراحة للناخبين ومساعدة كبار السن وذوي الهمم للإدلاء بأصواتهم.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، هم: المرشح عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح فريد زهران (رمز الشمس)، والمرشح عبدالسند يمامة (رمز النخلة)، والمرشح حازم عمر (رمز السلم).



وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا تضم 11 ألفا و631 لجنة اقتراع.

