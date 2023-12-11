كبار السن كلمة السر في الإقبال على الانتخابات الرئاسية بقرى الجيزة

لم يمنعهم التقدم في السن من ممارسة حقهم الدستوري، وكما أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، يحرصون الآن على استقراره.



على أطراف محافظة الجيزة، حرص الآلاف من كبار السن في عدد كبير من قرى ومراكز محافظة الجيزة -وسط تنظيم عالي المستوى- على المشاركة في اليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية التي تمتد على مدار ثلاثة أيام.



وشهدت منطقة الحوامدية والقرى التابعة لها إقبالًا متزايدا من المواطنين، وكان اللافت الحضور المتميز من كبار السن.



وأجمع عدد من المشاركين في العملية الانتخابية من أمام اللجان على سلاسة الإجراءات خلال إدلائهم بأصواتهم وأن الأمر لم يستغرق سوى دقائق قليلة، مشيدين بدور القائمين على العملية الانتخابية بدءًا من الوصول إلى خارج المقر الانتخابي مرورًا باللجنة الفرعية التي يدلي فيها الناخب بصوته.



وقالوا إن مشاركتهم تأتي بدافع حب الوطن والحفاظ على استقراره واستكمال مسيرة البناء والتنمية في كل القطاعات.



وأكد عدد من المشاركين بمناطق العمرانية والحوامدية بالجيزة على أنهم تمكنوا من الوصول إلى مقر لجانهم الانتخابية بسهولة ويسر ، وذلك نتيجة لشبكة الطرق والكباري الجديدة التي سهلت عليهم الانتقالات .



وأشار عدد من أبناء منطقة العمرانية إلى إنهم عانوا لسنوات من الطرق المتهالكة وغير الممهدة في المنطقة، إلا أن اهتمام الدولة الكبير خلال السنوات الأخيرة بهذا القطاع، ساعد في اختصار وقت ومجهود كبير لديهم، ومنها اليوم حيث وصلوا إلى مقار اللجان الانتخابية خلال دقائق معدودة.



وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا متزايدا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وظهرت الفئات كافة أمام اللجان من مرأة وشباب وكبار السن داخل اللجان، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم خلال وقت قياسي، نظرا للتيسيرات المقدمة لاسيما لكبار السن.



وتضم محافظة الجيزة 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية، لاستقبال 6 ملايين و234 ألفًا و318 ناخبًا من مواطنى المحافظة في الانتخابات الرئاسية 2024، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.