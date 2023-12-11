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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم الثاني.. صدى البلد يرصد إقبال الناخبين على لجان القاهرة.. صور

الشرطة النسائية تساعد
الشرطة النسائية تساعد كبار السن

مع انطلاق اليوم الثاني لماراثون الانتخابات الرئاسية،  لبى الآلاف من المواطنين نداء الوطن، من خلال حرصهم على مشاركتهم الايجابية لليوم الثاني بالنزول إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، حيث توافدوا أمام لجانهم منذ ان فتحت اللجان أبوابها فى الساعات الأولى.

وشهد اليوم الثاني من انطلاق ماراثون الانتخابات إقبالا كبيرا من كافة أطياف المجتمع بمعظم اللجان بالقاهرة ، حيث شارك الآلاف من المواطنين فى العرس الديمقراطي بشكل حضارى يليق بسمعة مصر، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الناخبين ومقرات اللجان من الداخل والخارج .

وفتحت اللجان أبوابها فى التاسعة صباحا ، تكثف أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط اللجان لتأمينها ، ووجه عدد من الناخبين بلجان مختلفة الشكر لرجال الامن على جهودهم فى تأمين اللجان ، كما ظهرت سيارات الحماية المدنية وكذا الإسعاف خارج اللجان لأي حالة طوارئ .

وخلال جولة ميدانية لمندوب" موقع صدي البلد " تم رصد توافد عدد كبير من الناخبين فى دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني ، حيث اصطف المواطنون في طابورين الأول للسيدات ، وآخر للرجال والشباب أمام لجنة الجامعة العمالية ، ولجنة مجمع الملك فهد ، ولجنة مدرسة عباس العقاد الثانوية بمدينة نصر ، وكذا لجنة مدرسة رشيد القومية ولجنة مدرسة الشهيد بمصر الجديدة فى مظهر حضاري.

وسجلت أجهزة الأمن نجاحا ملحوظا فى تأمين كافة مقرات اللجان بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالاشتراك مع أجهزة الأمن المختلفة ، وبالفعل تمكنت القوات المشاركة فى التأمين فى خروج الانتخابات بالشكل الذي يليق بسمعة مصر فى الداخل والخارج ، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية .

وتنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قامت القيادات الأمنية بالإشراف الميداني على اللجان حتي ان تغلق اللجان أبوابها ، مع التأكيد على تشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع ، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام ، والتأكيد علي كافة القوات المشاركة فى عمليات التأمين بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم ، وحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية ، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن ، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

( قائمة المرشحين )

تضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة  الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

( الإشراف على انتخابات الرئاسة )

يشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية. 

( طريقة الانتخاب الصحيحة )

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

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