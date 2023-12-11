المركز المصري للفكر والدراسات : المشهد الحالي بالانتخابات يعد تأكيدا على حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريره الثالث عن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 في مستهل اليوم الثاني للتصويت ، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية في كافة مراكز الاقتراع التي تابعها الفريق الميداني التابع للمركز ، ومشيرا الى انتظام عمل اللجان في موعدها المحدد لبدء عملية الاقتراع على مستوى محافظات الجمهورية

وتضمن التقرير مشاهدادت عن المشاركة الكثيفة من الناخبين في التصويت في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

وبعد مرور 10 سنوات على 30 يونيو نستطيع أن نقول أن المشهد الحالي يعد تأكيدا على حالة الاستقرار السيياسي والمجتمعي التي تعيشها مصر بعد سنوات من مواجهة التحديات والمخاطر التي لم تشهد مثلها من قبل .