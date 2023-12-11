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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب الأطباء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الدكتور أسامة عبد
الدكتور أسامة عبد الحي

أدلي نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، د. أسامة عبد الحي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم الإثنين، بمقر لجنة الانتخابات، بالمركز القومي للبحوث بمنطقة الدقي.

وأكد نقيب الأطباء، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب دستوري لكل المصريين، مشيرا إلى أن الأطباء يأملون من الرئيس القادم أن يدعم حقوقهم المشروعة، ويوجه بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، وإزالة العوائق الخاصة بتراخيص المنشآت الطبية، وتحسين أوضاع الأطباء وبيئة العمل.

وانطلقت صباح أمس، الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، وتستمر حتى غدا الثلاثاء، حيث يبدأ التصويت فيها من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، في 11 ألف و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، تحت إشراف قضائي من حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

نقيب الأطباء رئيس اتحاد المهن الطبية د أسامة عبد الحي الانتخابات الرئاسية 2024 المركز القومى للبحوث الانتخابات الرئاسية

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