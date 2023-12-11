لقطات من سقوط صواريخ المقاومة على تل أبيب وحولون | شاهد

تداولت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية لقطات مصورة توثق لحظة صواريخ أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة، ليسقط بعضها في تل أبيب ومدينة حولون.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية منذ قليل، إصابة شخص جراء سقوط أحد الصواريخ على مبنى في مدينة حولون، فيما قالت القناة 13 العبرية إن 12 صاروخًا على الأقل أطلقت من غزة نحو تل أبيب الكبرى قبل قليل، سقط بعضها على شوارع وأبنية وهناك إصابات وأضرار.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ أكثر من 100 من جنوده سقطوا منذ بدء الهجوم البرّي المستمرّ في قطاع غزة.

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أوضح الجيش أنّ حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى ارتفعت إلى 101 جنديّ، بعد مقتل 3 جنود كشف عن هويتهم، الاثنين.

