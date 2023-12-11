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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون مصري أفريقي في سلامة الغذاء

صدى البلد

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ٢٢ متدرب يمثلون ١٢ دولة افريقية، للتعرف على الدور الذي يقوم به المعمل في مجال سلامة الغذاء، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي تنظمه لهم وزارة الزراعة ممثلة في المركز المصري الدولي للزراعة والعلاقات الزراعية الخارجية، في مجال المكافحة المتكاملة للآفات.


وقالت الدكتورة هند عبداللاه، ان ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار  خطة الدولة لدعم وتطوير علاقات التعاون الزراعي العلمي والفني بين مصر والدول الافريقية الشقيقة.


وأشارت عبداللاه، الى الدور الرائد للمعمل، في مسايرة الاتجاهات الحديثة في التعامل العملي مع متبقيات المبيدات وإيجاد الحلول المناسبة للسيطرة عليها والتخلص منها من أجل الحفاظ علي صور الحياة المختلفة.

واوضحت مدير المعمل ان اللجنة الفنية التي أعدت البرنامج التدريبي للاشقاء الأفارقة، كانت حريصة على إدراج هذه الزياره ضمن الزيارات العملية التي تخدم البرنامج وذلك علي ما ورد في تسجيل الانطباعات عن الزيارات التي تمت من قبل لمبعوثي المركز لنفس الدورة.
واستعرضت عبداللاه، خلال تفقد المتدربين لأقسام المعمل المختلفة، دور المعمل في مجال تحليل الملوثات في الأغذية والبيئة وما يقدمه من دور هام في مجال سلامة الغذاء والصادرات المصرية وما يقدمه أيضاً من الناحية البحثية والإرشادية لعدم المنتجين والمصدرين، كما استعرض باحثو المعمل الدور الذي يقوم به كل قسم في هذا المجال.

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