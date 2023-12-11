روسيا: دوائر الانتخابات الرئاسية ستشمل الأراضي الأوكرانية المحتلة

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية، اليوم الاثنين، أن انتخابات الرئاسة المقبلة ستجري داخل الأراضي الأوكرانية المسيطر عليها.

وقالت اللجنة في بيان لها إن "الانتخابات الرئاسية ستجري في دونباس وخيرسون وزابوريجيا".

والجمعة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت الوكالة أن بوتين أدلى بهذا الإعلان في الكرملين، عقب تكريمه جنودا قاتلوا في أوكرانيا بمنحهم أعلى وسام عسكري في البلاد، وهو ميدالية النجمة الذهبية التي ترفق بلقب بطل روسيا.

وحدد مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، الخميس، موعدا للانتخابات الرئاسية في البلاد في 17 مارس 2024، خلال اجتماع بثه التلفزيون الرسمي.

وينص القرار الذي تبناه أعضاء المجلس بالإجماع على "تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024"، فيما أعلنت رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو أن "هذا القرار يمثل بداية الحملة الرئاسية".

وأوضحت ماتفيينكو أن هذه الانتخابات "ستكون بمثابة الذروة لعملية إعادة توحيد" مناطق لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها.