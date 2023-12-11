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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الإقبال على التصويت بالانتخابات الرئاسية فاق التوقعات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

 أكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب رئيس مصر أكتوبر لشئون المرأة شريهان القشاوي أن الإقبال والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 فاقا التوقعات، مشيدة بالتنظيم المشرف لهذه الانتخابات.


وقالت القشاوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل ظروف استثنائية نمر بها، منها ما يحدث في فلسطين، الأمر الذي يدعو المواطنين إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم .


وأعربت عن سعادتها بوعى المصريين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات بمثابة عرس انتخابي، وإدلاء الشباب للانتخابات شيء يدعو للفرحة، ونسب مشاركتهم مبهجة .


وأكدت على زيادة نسب مشاركة الشباب والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مما يؤثر بشكل كبير في حسم هذا الاقتراع الرئاسي ودليل على الوعي السياسي بين الشباب وتفاعلهم مع كافة القضايا التي تهم الوطن. المجتمعية. 
ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. 


وبدأت عملية التصويت أمس وتستمر حتى غد الثلاثاء وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، تضم 11 ألفًا و 631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، وتستقبل الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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