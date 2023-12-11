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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن أحدث إحصائية لجنوده القتلى والمصابين منذ هجوم حماس الواسع

مصابين من جيش الاحتلال
مصابين من جيش الاحتلال

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن أحدث إحصائية عدد الجنود الجرحى منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة، التي بدأت في أواخر أكتوبر، والدين وصل عددهم إلى 582، بالإضافة إلى مقتل 104.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال جيش الاحتلال إنه من بين الجنود المصابين 133 مصابا بجروح خطيرة، و218 بجروح معتدلة، و231 بجروح طفيفة.

ومنذ 7 أكتوبر، قتل 433 جنديا وأصيب 1645 جنديا، بما في ذلك 261 بجروح خطيرة، و456 بشكل معتدل، و928 بجروح طفيفة.

ووفقا لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوجد حاليا 34 جنديا في المستشفى في حالة خطيرة، و210 في حالة معتدلة، و149 في حالة جيدة.

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