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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طيران الكويت: القاهرة أكثر الوجهات طلبا لسهولة الإجراءات بالمطارات المصرية

الطيران المدني الكويتية
الطيران المدني الكويتية

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي، في شهر نوفمبر الماضي، بلغت 982 ألفا و741 راكبا، وأن الوجهات الأكثر طلبا كانت القاهرة ودبي وجدة وإسطنبول وصبيحة والدوحة.


وقال مدير شركة "أير كايرو" للطيران بالكويت شريف مصطفى- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، اليوم /الاثنين/- إن الشركة دشنت خمس رحلات إسبوعية للقاهرة من الكويت بدءا من أول أغسطس الماضي، بعد أن كانت رحلتين فقط، وذلك بعد زيادة الطلب على السفر للقاهرة خلال الفترة الماضية من قبل المصريين المقيمين والكويتين بهدف السياحة.


وأشار إلى أن تسهيل إجراءات الدخول بالمطارات المصرية ساعد على زيادة حركة السفر والرغبة في الزيارة، بالإضافة إلى التنوع الذي تتميز به المدن المصرية في أنواع السياحة مثل السياحة العلاجية والأثرية والثقافية والترفيهية والدراسية.


وأضاف أن خلال شهر ديسمبر الحالي هناك تزايدا ملحوظا نظرا لاقتراب عيد رأس السنة الميلادية وأعياد الأخوة الأقباط.


من جانبه.. قال مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عماد الجلوي- في تصريح- إن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 12 في المئة، وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 10 في المئة، في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 15 في المئة خلال شهر نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


وأضاف الجلوي، أن حركة الركاب القادمين بلغت في نوفمبر الماضي 413 ألفا و860 راكبا، بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 568 ألفا و881 راكبا في حين بلغ إجمالي عدد ركاب الترانزيت 186 ألفا و18 راكبا بزيادة نسبتها 15 في المئة عن نفس الشهر من العام الماضي.
 

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