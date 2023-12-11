عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ياسين التهامي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بأسيوط

ياسين التهامي
ياسين التهامي

أدلى ياسين التهامي عميد المنشدين ، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين بمدينة أسيوط ، وسط حفاوة من المواطنين اللذين حرصوا علي التقاط الصور معه .

ووجه الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين ، رسالة إلي المواطنين بضرورة التوجه للإدلاء بأصواتهم وقال : "صوتك أمانة فأدي الأمانة، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا إلي ما فيه الخير وأن يمن علي مصر والعالم بالأمن والأمان والسلام والطمأنينة".

محافظ أسيوط: إقبال كثيف على اللجان في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية

مصر تنتخب رئيسها.. إقبال السيدات وكبار السن على اللجان بقرى ومراكز أسيوط


كما توجه الشيخ ياسين التهامي إلي قرية أولاد رائق بمركز أسيوط وقدم التحية للناخبين والقائمين علي العملية الانتخابية ووجه لهم الشكر وطالبهم بمزيد من مشاركة المواطنين للإدلاء بأصواتهم في أهم استحقاق دستوري وهو انتخابات الرئاسة.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.
كنا تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط .

IMG-20231211-WA0102
IMG-20231211-WA0102
IMG-20231211-WA0103
IMG-20231211-WA0103
IMG-20231211-WA0104
IMG-20231211-WA0104
أسيوط الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الشيخ ياسين التهامي أيام الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

في السعودية والدقي| القصة الكاملة لتصويت لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية.. وهذه العقوبة في انتظارها

موضوعات متعلقة

الانتخابات الرئاسية.. إقبال متزايد وتزاحم على لجان الاقتراع بجميع مراكز وأحياء أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 ويناشد الأساتذة بالمشاركة

ترشيحاتنا

اليوم الـ66 للعدوان علي غزة .. الاحتلال يواصل قصف مراكز الإيواء

مدبولي: الإقبال الكبير على التصويت في الانتخابات خير دليل على وعي المواطنين

كتائب القسام تجدد قصف تل أبيب برشقة صاروخية

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

انتخابات الرئاسة.. هشام يكن يدلي بصوته بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل

السقا وطارق لطفي وصلاح عبدالله وسمرة.. الفنانون يمارسون حقهم الدستوري| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أغاني حكيم .. السيدات الأكثر إقبالا في انتخابات الرئاسة بحلوان |صور

بالأسود اللافت .. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فستان نجوى كرم يثير الجدل | سعره خرافي

طريقة عمل الجبن الشيدر في المنزل

فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ