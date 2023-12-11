اليوم الـ66 للعدوان على غزة.. الاحتلال يواصل قصف مراكز الإيواء

تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية لليوم 66 علي التوالي من الحرب والعدوان على قطاع غزة ما أدي لارتقاء 291 شهيد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليتجاوز عدد الشهداء منذ بداية الحرب حاجز الـ18 ألف شهيد والجرحى 50 الف.

وحذرت وزارة الصحة بغزة من ان المنظومة الصحية في جنوب قطاع غزة كارثية ولا يتوافر هناك أي سعة استعابية أو قدرات طبية مؤكدة ان المنظومة خرجت عن العمل في شمال القطاع بفعل الاستهداف المتعمد لمشافي كمال عدوان، الإندونيسي، والعودة .

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية على مختلف مناطق خان يونس التي تتعرض لهجوم بري من قبل الدبابات الإسرائيلية. وشنت طائرات الاحتلال غارات قرب مراكز الإيواء في مخيم جباليا شمال مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع بواقع ما يزيد عن 305 آلاف وحدة سكنية ضمن حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد الشعب الفلسطيني.