عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويؤكد: المشاركة واجب وطني

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

أدلى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024م، وذلك بمقر اللجنة الفرعية رقم: (4) بمقر مدرسة أحمد عرابي الابتدائية قسم دار السلام.

 

وحث الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، المواطنين على النزول والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير الممتد على مدار ثلاثة أيام.

 

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن المشاركة في مثل هذا الاستحقاق الدستوري يعكس وعي الشعب، مشيرًا إلى أن المشاركة في عملية التصويت واجب وطني يجب الحرص على المشاركة فيه، مشيرا إلى أنه واجب الوقت.

 

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بالشعب المصري العظيم الذي يبرهن ويؤكد في كل المواقف على وطنيته وحبه للوطن، والتضحية من أجل رفعة رايته عالية خفاقة حتى تظل مصر الكنانة دائما وأبدا واحة للأمن والأمان.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024م تجري داخل البلاد على مدار ثلاثة أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء، من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنةً بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا، ويبدأ التصويت يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

ترشيحاتنا

بصواريخ "رجوم".. كتائب القسام تستهدف مستوطنة نير إسحاق

عزة مصطفى: المصريون يختارون الحارس لوطنهم الآن ويصنع المستقبل

هيئات الإفتاء في العالم ترحّب بقرار حظر حرق المصحف في الدنمارك

مسئول من تل أبيب يكشف حقيقة الخلاف بين أمريكا وإسرائيل بشأن حرب غزة

رئيس جامعة الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويؤكد: المشاركة واجب وطني

16.5 مليون دولار.. تعرف على توزيع جوائز بطولة كأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أغاني حكيم .. السيدات الأكثر إقبالا في انتخابات الرئاسة بحلوان |صور

بالأسود اللافت .. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فستان نجوى كرم يثير الجدل | سعره خرافي

طريقة عمل الجبن الشيدر في المنزل

فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ