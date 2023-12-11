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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول من تل أبيب يكشف حقيقة الخلاف بين أمريكا وإسرائيل بشأن حرب غزة

قصف غزة
قصف غزة

رفض مسؤول إسرائيلي كبير التصور المتزايد بوجود فجوة بين تل أبيب والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمواصلة الاحتلال حربه ضد حركة حماس في غزة.

 

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال المسؤول الإسرائيلي الذي لم تكشف عن هويته: “هناك موافقة بنسبة 100% من الولايات المتحدة على أهدافنا للحرب سواء في العلن أو الخاص”.

ودافع المسؤول عن سلوك الاحتلال في جنوب غزة، زاعمًا أنه يعمل في مناطق محددة للغاية، على عكس ما فعله في الشمال.

وأوضح أنه قبل الدخول إلى المواقع في جنوب غزة، دعت القوات الإسرائيلية المدنيين لإخلاء أماكنهم لمناطق آمنة.

وأصر المسؤول الإسرائيلي على أن الولايات المتحدة أظهرت تفهما لهذا الأمر سرًا، موضحًا أن رسائل واشنطن أكثر دقة وراء الأبواب المغلقة.

 

وتابع قوله: "إننا بالتأكيد نشعر بالدعم على جميع المستويات"، مشيراً إلى استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

واستطرد المسؤول أن وزير الدفاع جالانت ونظيره الأمريكي لويد أوستن على اتصال مستمر، وهناك شفافية كاملة بينهما.

وبالنسبة للتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب، فأقر بأن إسرائيل لا تزال في مراحلها الأولى، مضيفًا: “لكننا نعلم أن إسرائيل أو حماس لن تكونا هما من ستحكم غزة. ليس لدينا أي خطط لإعادة احتلال غزة”.

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