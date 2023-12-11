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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقاء صعب جدا.. كريم بنزيما يستعيد ذكرياته بمباراة الأهلي وريال مدريد

صدى البلد

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق ولاعب اتحاد جدة السعودي حاليا، عن مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية بنسختها الأخيرة.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كريم بنزيما: أتذكر مواجهة الأهلي المصري أمام ريال مدريد العام الماضي.. لقد كان خصمًا صعبًا".

وتعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة لإصابة خلال مباراة فريقه أمام نظيره الخليج.

وأشار تقرير نشرته صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن إصابة بنزيما عبارة عن تمدد في العضلة الخلفية، يحتاج معها إلى العلاج ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

ويستعد الاتحاد لخوض كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة 6 أندية أخرى على رأسها الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا.

ومن المحتمل أن يلعب الاتحاد ضد الأهلي في الدور الثاني من البطولة، حال اجتاز الأول عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي.

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