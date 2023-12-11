مراسل التلفزيون المصري:غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع سير العملية الانتخابية لليوم الثاني

قال محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ غرفة العمليات التابعة للهيئة تتابع منذ صباح أمس سير العملية الانتخابية في 27 محافظة لليوم الثاني من خلال غرفة العمليات والقضاة الموجودين بداخل اللجان.



وأضاف خلال حديثه في تغطية خاصة للقناة الأولى لثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل، أنّ الهيئة عقدت اجتماعها وتنعقد منذ صباح هذا اليوم وبدء فتح اللجان في كل المحافظات ويتم التواصل كما حدث بالأمس مع رؤساء اللجان العامة.



واسترسل: نتحدث عن 367 لجنة في 27 محافظة ويتم التواصل مع كل المستشارين رؤساء اللجان العامة في المحافظات للتأكد من فتح اللجان في مواعيدها وعدم التأخر في أي فتح لجنة.

وأشار إلى أن هناك تواصل مستمر مع اللجان للتأكد من وجود بطاقات الاقتراع وعملية فتح الصناديق مرة أخرى بعد غلقها مساء أمس ووضعها في غرفة خاصة بها حراسة شديدة طبقا لقوانين الهيئة الوطنية للانتخابات.