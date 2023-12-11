تقرير دولى يكشف توقعات مفصلة لتهديدات الاحتيال الخيري والتزييف العميق خلال 2024

أصدرت شركة كاسبرسكي تقريرًا يحتوي على توقعات مفصلة للتهديدات الأمنية المتوقعة في عام 2024، استنادًا إلى التحليل المستمر لمشهد أمان المعلومات، يقدم التقرير نظرة شاملة على التحديات المحتملة التي قد يواجهها المستخدمون في العام المقبل.

وتشير التوقعات إلى زيادة تصاعدية في عدد التهديدات نتيجة استغلال المجرمين السيبرانيين للمواضيع الشائعة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة. وتتضمن هذه التهديدات ما يلي:

1. زيادة في عمليات الاحتيال المتنكرة بشكل حملات خيرية: مع تصاعد الصراعات الدولية وتأثيرات جائحة كورونا والكوارث الطبيعية، من المتوقع حدوث زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال التي تتنكر بوجه الحملات الخيرية المجتمعية لجمع التبرعات.

2. تركيز المجرمين السيبرانيين على تطبيقات ألعاب كسب المال: يتزايد اهتمام المستخدمين بتطبيقات ألعاب كسب المال التي تعد بتحقيق أرباح سهلة، وهذا يجعلها هدفًا جذابًا للمجرمين السيبرانيين. ومن المتوقع أن يتركز اهتمامهم بشكل خاص على هذه التطبيقات في ظل الارتفاع الأخير في قيمة العملة الرقمية بيتكوين.