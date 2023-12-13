عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبد الرسول: نجاح القدر بطولة الشباب المشاركين فى ابدأ حلمك

صدى البلد

أكد الفنان عبدالرسول عطالله انه سيشارك بالفيلم الدرامي القصير نجاح القدر في المهرجانات المحلية والعربية.

وقال أن الفيلم الدرامي  "نجاح القدر" أمنيته نجح  فى ان ينال إعجاب الجماهير منذ ان انتهى من تصويره خاصة وانه يشارك بطولته مع مجموعة من الفنانين الشباب المشاركين بمبادرة "ابدأ حلمك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخراً.

وأكد الفنان عبدالرسول عطاالله أنه صور آخر مشاهده في عدد من اللوكيشنات الخارجية بمنطقة التجمع الخامس والحصري، بداخل احدى الكمبوندات.

وأضاف أن الفيلم يدور حول قصة شخص لديه الكثير من الطموحات العديدة إلا أن القدر يختار له راي أخر، في إطار من الدراما الاجتماعية المعتمدة على عامل الإثارة والتشويق.

وأبدي الفنان عبدالرسول عطاالله عن أمنيته أن ينجح العمل الفني وينال إعجاب الجماهير، تمهيداً للمشاركة به في المهرجانات المحلية والعربية.

يذكر أن فيلم "نجاح القدر" بطولة عبدالرسول عطاالله، وأحمد السيد، ومحمد اللبنان، وعلي خفاجة قصة وإخراج محمد البدري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

موضوعات متعلقة

مستشار مفتي الجمهورية: صوتك أمانة والله يولي من يصلح

يا مصر يا أم الكرامة والله يعزك يا سيسي.. دبكة سورية فى الانتخابات بأكتوبر

المرشح الرئاسي حازم عمر أمام لجنة انتخابية: انزل قول صوتك بحرية

مظاهر احتفالية وطوابير بانتخابات الرئاسة أمام مدرسة الشهيد أحمد مسعد بأكتوبر

بـ لوك جديد .. ياسر جلال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

السيدة خديجة أبو العينين تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

رئيس نادي الزمالك يدلي بصوته في الانتخابات

رئيس مصلحة الضرائب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بأكتوبر

ترشيحاتنا

مسؤول أمريكي: أيام يحيى السنوار باتت معدودة

استخرج بدل فاقد لجوازالسفر بأسرع وقت

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. 500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع "تكافل وكرامة"

بركات : سيراميكا استحق ركلة جزاء أمام مودرن فيوتشر بنسبة 100%

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 15-12-2023: فرص غير متوقعة للحصول على دخل

البيت الأبيض: سوليفان يلتقي عباس في رام الله الجمعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

تحيا فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

لا يحترمون المقدسات.. تصرف صادم من جندي داخل مسجد في غزة

فيديو

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ