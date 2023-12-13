عبد الرسول: نجاح القدر بطولة الشباب المشاركين فى ابدأ حلمك

أكد الفنان عبدالرسول عطالله انه سيشارك بالفيلم الدرامي القصير نجاح القدر في المهرجانات المحلية والعربية.

وقال أن الفيلم الدرامي "نجاح القدر" أمنيته نجح فى ان ينال إعجاب الجماهير منذ ان انتهى من تصويره خاصة وانه يشارك بطولته مع مجموعة من الفنانين الشباب المشاركين بمبادرة "ابدأ حلمك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخراً.

وأكد الفنان عبدالرسول عطاالله أنه صور آخر مشاهده في عدد من اللوكيشنات الخارجية بمنطقة التجمع الخامس والحصري، بداخل احدى الكمبوندات.

وأضاف أن الفيلم يدور حول قصة شخص لديه الكثير من الطموحات العديدة إلا أن القدر يختار له راي أخر، في إطار من الدراما الاجتماعية المعتمدة على عامل الإثارة والتشويق.

وأبدي الفنان عبدالرسول عطاالله عن أمنيته أن ينجح العمل الفني وينال إعجاب الجماهير، تمهيداً للمشاركة به في المهرجانات المحلية والعربية.

يذكر أن فيلم "نجاح القدر" بطولة عبدالرسول عطاالله، وأحمد السيد، ومحمد اللبنان، وعلي خفاجة قصة وإخراج محمد البدري