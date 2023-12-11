غرفة عمليات الحركة الوطنية : مصر أمام مشهد انتخابي ملهم يدعو للفخر

تواصل لليوم الثاني علي التوالي غرفة العمليات المركزية بحزب الحركة الوطنية المصرية لمراقبة عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية ومتابعة حث الناخبين علي المشاركة والحرص علي الادلاء باصواتهم في اهم عرس ديمقراطي تشهده الدولة المصرية .

ورصدت اللجنة حالة اقبال غير مسبوقة من الناخبين بجميع محافظات الجمهورية وتصدر الشباب والنساء وكبار السن المشهد الانتخابي في مشهد حضاري يؤكد حضارة الدولة المصرية ووعي شعبها .

وتواصلت غرفة عمليات الحركة الوطنية المصرية مع جميع امانات الحزب بالمحافظات والتي تم تدشين بها غرف مراقبة فرعية لرصد ومتابعة الانتخابات وتقديم الدعم اللازم للناخبين امام اللجان .

كما انتشرت فرق من شباب الحركة الوطنية لتسهيل التعرف علي اللجان ومساعدة ذوي الهمم واصحاب الحاجة في الوصول الي لجانهم ومعرفة مقارها .

واكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب في تصريحات اعلامية له منذ قليل علي هامش متابعته لغرف عمليات الحزب ان ما نراه من إقبال وما رصدته غرف عمليات الحركة الوطنية المصرية بالمحافظات يؤكد أننا أمام مشهد ملهم وصورة حضارية تدعو للفخر والاعتزاز بوطن عريق يعيش فيه شعب مثقف واعي مدرك حجم الخطر الذي يحيط بدولته .



الجدير بالذكر ان اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة المصرية كان قد أدلي بصوته الانتخابي امس بمقر لجنته الانتخابية في مصر الجديدة ، وأكد في تصريحات اعلامية له عقب الادلاء بصوته ان مصر ستبقي بلد عظيمة بشعبها ومؤسساتها واجهزتها وقيادتها وما نشهده من اقبال من الناخبين امام اللجان مؤشر ايجابي يعكس وعي الشعب وحرصه علي مستقبل بلدة ضد حملات التشويه والتشكيك .

واضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان الوقت حرج والظروف الاقليمية المحيطة بنا صعبة وتواجه الدولة تحديات جسيمة والمشهد أحوج منا جميعا الي ضرورة اعلاء مصلحة الدولة والالتفاف حول قيادتها السياسية لحين العبور من هذا النفق المظلم الذي فرضته التداعيات الدولية والنزاعات الاقليمية في المنطقة .

ووجه رؤوف السيد علي نداء الي كل المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات لان صوتنا الانتخابي وبالاخص في ظل هذه الظروف الصعبة امانة تقتضي من الجميع المبادرة بالمشاركة في اهم استحقاق انتخابي تشهده مصر لاختيار رئيس قادر علي حماية مصر وحماية امنها القومي .