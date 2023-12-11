عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرفة عمليات الحركة الوطنية : مصر أمام مشهد انتخابي ملهم يدعو للفخر

صدى البلد

تواصل لليوم الثاني علي التوالي غرفة العمليات المركزية بحزب الحركة الوطنية المصرية لمراقبة عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية ومتابعة حث الناخبين علي المشاركة والحرص علي الادلاء باصواتهم في اهم عرس ديمقراطي تشهده الدولة المصرية .

ورصدت اللجنة حالة اقبال غير مسبوقة من الناخبين بجميع محافظات الجمهورية وتصدر الشباب والنساء وكبار السن المشهد الانتخابي في مشهد حضاري يؤكد حضارة الدولة المصرية ووعي شعبها .

وتواصلت غرفة عمليات الحركة الوطنية المصرية مع جميع امانات الحزب بالمحافظات والتي تم تدشين بها غرف مراقبة فرعية لرصد ومتابعة الانتخابات وتقديم الدعم اللازم للناخبين امام اللجان .

كما انتشرت فرق من شباب الحركة الوطنية لتسهيل التعرف علي اللجان ومساعدة ذوي الهمم واصحاب الحاجة في الوصول الي لجانهم ومعرفة مقارها .

واكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب في تصريحات اعلامية له منذ قليل علي هامش متابعته لغرف عمليات الحزب ان ما نراه من إقبال وما رصدته غرف عمليات الحركة الوطنية المصرية بالمحافظات يؤكد أننا أمام مشهد ملهم وصورة حضارية تدعو للفخر والاعتزاز بوطن عريق يعيش فيه شعب مثقف واعي مدرك حجم الخطر الذي يحيط بدولته .

 


الجدير بالذكر ان اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة المصرية كان قد أدلي بصوته الانتخابي امس بمقر لجنته الانتخابية في مصر الجديدة ، وأكد في تصريحات اعلامية له عقب الادلاء بصوته ان مصر ستبقي بلد عظيمة بشعبها ومؤسساتها واجهزتها وقيادتها وما نشهده من اقبال من الناخبين امام اللجان مؤشر ايجابي يعكس وعي الشعب وحرصه علي مستقبل بلدة ضد حملات التشويه والتشكيك .

واضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان الوقت حرج والظروف الاقليمية المحيطة بنا صعبة وتواجه الدولة تحديات جسيمة والمشهد أحوج منا جميعا الي ضرورة اعلاء مصلحة الدولة والالتفاف حول قيادتها السياسية لحين العبور من هذا النفق المظلم الذي فرضته التداعيات الدولية والنزاعات الاقليمية في المنطقة .

ووجه رؤوف السيد علي نداء الي كل المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات لان صوتنا الانتخابي وبالاخص في ظل هذه الظروف الصعبة امانة تقتضي من الجميع المبادرة بالمشاركة في اهم استحقاق انتخابي تشهده مصر لاختيار رئيس قادر علي حماية مصر وحماية امنها القومي .

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

ضابط مخابرات أمريكي يكشف مصير الرئيس الأوكراني

إقبال على الانتخابات فى بولاق أبو العلا.. كبار السن وذوو الاحتياجات يتصدرون

"قوم نادي عالصعيدي".. احتفال بالأعلام أمام لجان الانتخابات الرئاسية بدمياط |فيديو

مدفيديف يكشف عن دخول عدد كبير من الدول صراعا عسكريا مع روسيا

أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون حكومة نتنياهو بصفقة ثانية مع حماس

شاب أثناء الإدلاء بصوته في المرج : جئت أنتخب لدعم واستكمال الإنجازات بمصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عزيز الشافعي وساندي يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية

مسيرات حاشدة .. طلاب جامعة حلوان يشاركون في الانتخابات الرئاسية |صور

على أغاني حكيم .. السيدات الأكثر إقبالا في انتخابات الرئاسة بحلوان |صور

بالأسود اللافت .. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ